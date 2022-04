Unfall in Argenbühl: Lastwagen will Traktor und Wohnwagen überholen

Ein Traktor fährt an die Seite, um den Verkehr dahinter vorbeizulassen. Zuerst fährt ein Lastwagen los, dann ein vor ihm stehendes Auto mit Wohnwagen.

22.04.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Ein missglücktes Überholmanöver hat in Argenbühl ( Westallgäu) zu etwa 30.000 Euro Schaden geführt. Wie die Polizei mitteilt, fuhren am Donnerstag ein Auto mit Wohnwagen und ein Lastwagen zwischen Christazhofen und Kisslegg hinter einem Traktor her.

Traktor will Auto und Lastwagen vorbei lassen

Der Traktorfahrer fuhr an einer übersichtlichen Stelle nach rechts, um den beiden das Überholen zu ermöglichen. Als erstes fuhr daraufhin der 22-jährige Fahrer des Lastwagens los und wollte Auto, Wohnwagen und Traktor überholen. Auch der 35-Jährige Autofahrer wollte jedoch Überholen und bemerkte nicht, dass der Lkw bereits an ihm vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß beim Ausscheren.

Beide Männer bleiben unverletzt.

