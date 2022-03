Krankenfahrstuhl rollt auf Wochenmarkt los und erfasst drei Fußgänger

Ein Krankenfahrstuhl rollt auf dem Wochenmarkt in Friedrichshafen los, ein 82-Jähriger war auf den Bedienhebel gekommen. Und erfasst drei Fußgänger.

09.03.2022 | Stand: 14:48 Uhr

Bei einem Unfall mit einem sogenannten Krankenfahrstuhl sind am Dienstagvormittag in Friedrichshafen (Bodenseekreis) drei Menschen verletzt worden. Ein 82-Jähriger war laut Polizei gegen 11 Uhr mit dem Gefährt in der Charlottenstraße unterwegs. Der Krankenfahrstuhl setzte sich mutmaßlich wegen einer Fehlbedienung in Bewegung und erfasste drei Fußgänger.

Krankenfahrstuhl erfasst drei Menschen im Alter von 60, 63 und 73 Jahren

Der 82-Jährige wartete nach Angaben der Polizei an einem Stand auf dem Wochenmarkt, als er ersten Erkenntnissen zufolge den Bedienhebel unabsichtlich betätigte. Der Krankenfahrstuhl fuhr daraufhin vorwärts und erfasste drei Passanten im Alter von 60, 63 und 73 Jahren.

Fußgänger stürzen und werden dabei leicht verletzt

Die drei Fußgänger stürzten zum Teil zu Boden und wurden dabei leicht verletzt. Sie begaben sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. Der 82-Jährige blieb unverletzt.

Lesen Sie auch

Noch an der Unfallstelle gestorben Fußgänger auf der A3 bei Würzburg von Auto erfasst

Lesen Sie auch: Frau bleibt mit Krankenfahrstuhl in Absperrseil hängen und stirbt