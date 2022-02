Unfall in Hergensweiler: Lastwagen kommt von Straße ab und kippt um

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Hergensweiler landet ein Lkw im Straßengraben. Die Feuerwehr muss eingreifen. Zur Bergung kommt ein Spezialkram.

07.02.2022 | Stand: 10:12 Uhr

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen in Hergensweiler von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der Unfall ereignete sich am Ortsausgang in Richtung Lindau. Vermutlich waren die winterlichen Straßenverhältnisse die Ursache, so erste Erkentnnisse vor Ort.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall wohl unverletzt. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren nicht beteiligt.

Unfall in Hergensweiler: Feuerwehr muss Baum zersägen

Allerdings wurde etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen: Als er von der Fahrbahn abkam, hat der Lkw einen Baum umgefahren. Die Feuerwehr Hergensweiler hat ihn daraufhin zerlegt.

Unfall in Hergensweiler: Lastwagen kippt auf die Seite

Der Lastwagen, der aus Richtung Lindau kam, ist umgestützt und liegt auf der Seite. Zur Bergung wurde ein Spezialkram aus Memmingen angefordert.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es an dieser Stelle einen Unfall gegeben. Damals kam ebenfalls ein Lkw von der Straße ab und zerstörte einen Telekom-Kasten. Diese blieb dieses Mal unbeschadet.

