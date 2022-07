Beim Rückwärtsfahren hat ein Autofahrer in Kisslegg eine 86-Jährige übersehen, die gerade in der Hocke Unkraut jätete. Das Auto rollte der Frau über den Fuß.

01.07.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Mit seinem Auto ist ein Mann einer 86-Jährigen in Kisslegg bei Wangen über die Füße gefahren. Das teilte die Polizei nun mit. Die Frau war demnach am Donnerstagabend in der Hocke auf einem Gehweg.

Beim Rückwärtsfahren Seniorin übersehen

Der 56-jährige Autofahrer fuhr dort rückwärts und übersah die Frau. Die Seniorin erlitt bei dem Unfall mehrere Knochenbrücke. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

