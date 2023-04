Auto prallt in Leutkirch gegen einen Baum - Autofahrer schwer verletzt

Ein 56-jähriger Autofahrer prallte am Dienstagabend gegen einen Baum und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber brachte den Mann in die Klinik.

12.04.2023 | Stand: 16:54 Uhr

Ein 56-Jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend schwere Verletzungen erlitten, als er mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Der Fahrer war laut Angaben der Polizei auf der L308 von Adrazhofen in Richtung Leutkirch unterwegs. Dabei sei er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus

Durch die Kollision mit dem Baum wurde der 56-jährige Mann so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. An seinem Auto entstand Totalschaden, ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug.

