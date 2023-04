Auto überschlägt sich mehrfach in Leutkirch

Eine 23-Jährige verliert in Leutkirch die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach.

27.04.2023 | Stand: 15:38 Uhr

Auf der Kreisstraße zwischen Leutkirch und Ottmannshofen (Landkreis Ravensburg) hat sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ein Auto mehrfach überschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurde die 23-jährige Fahrerin bei dem Unfall nicht verletzt.

Nach Angaben der Beamten hat die Frau wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und geriet ins Schlingern. Obwohl die Frau bei dem Unfall unverletzt blieb, brachte der Rettungsdienst sie vorsorglich ins Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

