An einer Kreuzung in Leutkirch nimmt ein Autofahrer einem anderen die Vorfahrt und es kommt zum Unfall. Hatte einer von ihnen sein Licht nicht eingeschaltet?

01.09.2022 | Stand: 15:48 Uhr

In Leutkirch ist es an einer Kreuzung in der Wangener Straße am Mittwochabend gegen 21 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam ein 26-jähriger Autofahrer aus der Hermann-Neuner-Straße und fuhr bei ausgeschalteter Ampel in die Kreuzung ein. Dabei nahm er einem 42-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, der auf der Wangener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

