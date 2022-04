Achtjähriges Kind von Auto in Leutkirch erfasst und verletzt

In Leutkirch wurde ein achtjähriger Junge von einem Auto erfasst. Der Bub wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt.

01.04.2022 | Stand: 16:06 Uhr

In Leutkirch wurde ein achtjähriger Junge am Donnerstag gegen 16 Uhr von einem Auto erfasst. Der Bub wollte die Albrecht-Dürer-Straße zu Fuß überqueren. Zur gleichen Zeit wollte ein 79-jähriger Autofahrer von der Holbeinstraße in die Albrecht-Dürer-Straße einbiegen und sah den Jungen.

Weil der Bub stehen blieb, ging der Autofahrer davon aus, dass ihn das Kind ebenfalls gesehen hatte. Er fuhr in langsamen Tempo an. In diesem Moment rannte der Achtjährige los und stieß mit dem Auto zusammen. Bei dem Unfall wurde das Kind mittelschwer verletzt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/8488-0 um Hinweise.

