Ein Teenager, der in Lindau auf dem Fahrrad-Gepäckträger hinter seinem Vater saß, ist mit seinem Fuß in die Speichen des Hinterrads geraten. Beide stürzten.

09.08.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Ein 14-Jähriger ist in Lindau in die Speichen eines Fahrrads geraten. Laut Polizei hatte der Teenager auf dem Gepäckträger des Fahrrads hinter seinem 40-jährigen Vater gesessen. Am Dienstagnachmittag geriet er mit einem Fuß in die Speichen des Hinterrads. Beide stürzten dadurch.

Fahrrad-Unfall in Lindau: Sohn verletzt sich bei Sturz

Der Vater blieb dabei unverletzt, sein Sohn zog sich leichte Schürfwunden zu. Nach einem ersten Schreck konnten beide ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

