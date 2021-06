Seltsamer Unfall in Lindau: Autofahrer fährt erst im Kreis und dann gegen Pfosten

In Lindau ist ein Autofahrer mit seinem Pkw erst im Kreis gefahren, hielt vor einem Pfosten und gab dann nochmals Gas. Polizisten wurden in seinem Auto fündig.

22.06.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Ein ungewöhnlicher Unfall ist am Montag in Lindau passiert: Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge gegen 19.15 Uhr in der Webergasse, wie ein Autofahrer mit seinem Wagen zunächst im Kreis fuhr. Anschließend stoppte er den Pkw vor einem Absperrpfosten, gab dann aber nochmals Gas, sodass das Auto gegen den Pfosten prallte.

Unbekannte Substanz im Auto gefunden

Als die Polizei vor Ort eintraf, machte der 52-jährige Autofahrer wirre Angaben zum Unfallhergang. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine noch unbekannte Substanz, bei der es sich nach Polizeiangaben um Rauschmittel handeln dürfte.

Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann an und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Lesen Sie auch: Volltrunkener Radfahrer in Lindau hat Glück im Unglück

Lesen Sie auch