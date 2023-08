Familienvater will LKW auf A96 überholen und gerät ins Schleudern

Ein Familienvater hatte es in Lindau eilig und wollte einen Lkw noch auf dem Beschleunigungsstreifen überholen. Dabei verschätzte er sich.

01.08.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Am Montag ist ein 32-jähriger Autofahrer in Lindau bei dem Versuch, einen Lkw zu überholen, ins Schleudern geraten und und in die Leitplanke gefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann an der Autobahnauffahrt zur A96 in Richtung Österreich mit seinem Hyundai einen LKW überholen.

Überholmanöver auf Beschleunigungsstreifen bei Lindau

Noch auf dem Beschleunigungsstreifen setzte der 32-Jährige zum Überholen an und schätze den Abstand vermutlich zu knapp ein. So fuhr er mit seinem Auto auf den Auflieger des Lkws auf und geriet danach ins Schleudern. (Das könnte Sie interessieren: Schockanruf in Kemptener Krankenhaus - aber unter bekannter Westallgäuer Nummer)

Polizei sperrt A96 in Lindau für eine halbe Stunde

Er fuhr nach links und prallte gegen die Leitplanke bevor sein Auto gegen die Fahrtrichtung stehen blieb. Seine Frau und seine Tochter saßen mit im Auto, niemand verletzte sich. Der Schaden an dem Lkw, dem Hyundai und den Leitplanken beträgt rund 23.000 Euro. Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn für eine halbe Stunde, sodass ein Abschleppdienst den Wagen bergen konnte.

