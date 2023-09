Arbeiter von Müll-Lkw überrollt - schwer verletzt

Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer zog sich bei einem Arbeitsunfall in Lindau Reutin schwere Verletzungen zu. Der Laster rollte über sein Bein.

02.09.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Schwerer Arbeitsunfall In Lindau Reutin: Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer wurde von seinem Fahrzeug im Beinbereich überrollt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilt, fuhr der Mann einen Müll-Lkw. Seine Besatzung war damit beschäftigt, Tonnen zu leeren. Aus bisher nicht bekannten Gründen rollte der Lkw im Bereich eines Gefälles plötzlich los.

LKW überollt Arbeiter in Lindau: Er versuchte das Fahrzeug zu stoppen

Der Fahrer versuchte noch in die Fahrerkabine zu gelangen, um ihn zu stoppen. Dabei kam er jedoch zu Sturz und geriet mit seinem Bein unter den Lkw. Dieser überrollte den Mann im Bereich des Sprunggelenkes und verletzte ihn schwer. Erst an einem Baum mit davor montierten Bänken kam das Fahrzeug letztendlich zum Stehen.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache bedarf es weiterer Ermittlungen in einer Werkstatt, teilte die Polizei mit. Dort sollen unter anderem die Daten des Fahrzeugs ausgelesen werden. Wann sich der Unfall genau ereignet hat, wurde in der Erstmeldung der Polizei zunächst nicht genannt.

Ähnlich Vorfall mit Autofahrer ereignete sich vor kurzem in Wangen

Erst vor kurzem hatte sich das Auto eines Seniors in Wangen im baden-württembergischen Teil des Allgäus selbstständig gemacht. Er versuchte ebenfalls, das Fahrzeug aufzuhalten und wurde dabei überrollt und zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Der Mann hatte laut Polizei vergessen, es auf einem abschüssigen Weg vor dem Wegrollen zu sichern. Mehr zu diesem Vorfall lesen Sie hier.

