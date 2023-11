Radfahrer stürzt in Lindau in Bach

Bei einem Unfall in Lindau wurde am Samstag ein 57-jähriger Radfahrer verletzt.

05.11.2023 | Stand: 10:12 Uhr

Ein Radfahrer hat am Samstagnachmittag einen Unfall mit seinem Fahrrad gebaut. Laut Polizei fuhr der 57-Jährige von Streitelsfingen nach Lindau, als er in einer Kurve auf der nassen und mit Laub bedeckten Straße rutschte. Er stürzte und landete in einem Bach, der neben der Straße floss.

Fahrradunfall in Lindau: 57-Jähriger trug keinen Helm

Ein Zeuge fand den Verletzten im Bach und verständigte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den 57-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei nahm das Fahrrad zur Verwahrung mit. Der Radfahrer trug keinen Helm. (Lesen Sie auch: Immer mehr Rad-Unfälle: Braucht es die Helmpflicht für Radler?)

