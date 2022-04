Unfall in Lindau: Rentnerin vergisst, Schalthebel auf "P" zu stellen

In Lindau hat ein zunächst harmloser Rechts-vor-Links-Unfall zu einem kuriosen Folgeunfall geführt. Ein Auto rollte etwa 20 Meter bergab.

15.04.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Ein zunächst eher harmloser Unfall hat in Lindau zu einem kuriosen Folgeunfall geführt. Zunächst kam es Freitagmittag in der Hoyerbergstraße zu einem Rechts-vor-Links-Verstoß, berichtet die Polizei. Dabei übersah eine 83-jährige Autofahrerin einen 57-jährigen Mann, der mit einem Leichtkraftrad unterwegs war. Allerdings kam dieser aus einer Straße, die er gar nicht hätte befahren dürfen, heißt es im Polizeibericht. Der Mann blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, wobei der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird.

Im weiteren Verlauf kam es dann jedoch zu einem weitaus kurioseren Folgeunfall.

Die 83-Jährige war mit der Bedienung des Automatikgetriebes ihres Fahrzeuges wohl etwas überfordert. Sie wollte ihr Fahrzeug in der abschüssigen Hoyerbergstraße parken, vergaß dabei aber offensichtlich sowohl den Hebel auf Parkstellung zu stellen als auch die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug rollte deshalb alleine etwa 20 Meter bergab und kam erst an einem massiv gemauerten Torpfosten zum Stehen. Wie hoch der Schaden an dem Pfosten ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.