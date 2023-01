Eingeklemmter Schuh löst kuriosen Verkehrsunfall in Lindau aus

Weil sich laut Polizei sein Schuh zwischen Gas- und Bremspedal verkeilt hatte, verursachte ein 83-Jähriger in Lindau gestern einen kuriosen Autounfall.

29.01.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Der Unfall in Lindau ereignete sich laut Polizei gestern am Samstagmittag (29.1.2023) am Kreisverkehr des Aeschacher Marktes. Ein 83-jähriger Autofahrer verlor laut Polizei während der Fahrt einen Schuh. Dieser verkeilte sich offenbar zwischen Gas- und Bremspedal - der Senior verlor in der Folge die Kontrolle über sein Auto.

Der Wagen beschleunigte laut Zeugen auf etwa 80 Stundenkilometer, der Mann wurde laut Polizei "quasi zum Geisterfahrer". Er fuhr mit dem Auto über den Hügel des Kreisverkehrs - ein anderer Verkehrsteilnehmer musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Senior verliert Schuh während der Fahrt: kurioser Unfall in Lindau

Anschließend fuhr der Senior über eine Verkehrsinsel und kappte das dort angebrachte Straßenschild. Dann fuhr er in die Wackerstraße weiter. Ein anderer Autofahrer fuhr dem Unfallverursacher hinterher und verständigte die Polizei. Der 83-Jährige schaffte es schließlich zum Stehen zu kommen.

Der Fahrer blieb bei dem kuriosen Unfall glücklicherweise unverletzt, teilt die Polizei mit. Sein Auto war nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.