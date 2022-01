Zwei Verletzte und 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Lindau

Bei einem Unfall in Lindau wurden am Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt. Eine Frau hat wohl die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet.

Bei einem Unfall im Donnerstag gegen 13.15 Uhr im Bereich der Bregenzer Straße in Lindau wurden zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei berichtet, sind auf Höhe eines dortigen Kaufhauses zwei Autos ineinander gekracht. Offenbar hatte eine 60-Jährige die Vorfahrt eines 74-jährigen Autofahrers missachtet. Dieser prallte deshalb frontal in die Fahrerseite des Wagens der 60-Jährigen.

Unfall in Lindau: Feuerwehr muss Frau aus Auto befreien

Passanten kamen den Verunfallten zu Hilfe. Das Auto der Frau ließ jedoch nicht mehr öffnen, weshalb sie sie zunächst nicht befreien konnten. Die Feuerwehr musste ihr später helfen. Der 74-Jährige konnte sein Auto selbstständig verlassen. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die ausgelösten Airbags entstand starker Rauch. Deswegen hatten die Einsatzkräfte einen Fahrzeugbrand angenommen. Diese Vermutung bestätigte sich aber nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Bregenzer Straße in Lindau wurde zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

