Am Ortsausgang von Lindenberg in Richtung Großholz hat es heute einen Unfall gegeben. Offenbar sind ein Krankenwagen und ein Auto zusammengestoßen.

25.10.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Am Ortsausgang von Lindenberg in Richtung Goßholz hat es heute Mittag einen Unfall gegeben. Nach ersten Informationen vor Ort sind ein Krankenwagen und ein Auto an einer Kreuzung zusammengestoßen. Laut Polizei wurde eine Person eingeklemmt. Die Anzahl der Verletzten ist derzeit nicht bekannt.

Die Straße ist aktuell gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

