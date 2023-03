Glück im Unglück in Lindenberg: Autofahrer fährt rückwärts über Frau

Sie wollte eigentlich nur an einer Ausfahrt vorbeilaufen. Gleichzeitig ist ein Autofahrer rückwärts auf den Fußweg gefahren, übersah dabei aber die Frau.

16.03.2023 | Stand: 14:16 Uhr

In Lindenberg ist ein 63-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsfahren über eine Spaziergängerin gefahren und hat sie dabei verletzt. Der Mann achtete lauf Polizeibericht nicht darauf, dass die Frau zuerst hätte vorbeigehen dürfen. In dem Moment, in dem der Mann rückwärts von dem Grundstück auf den Fußweg fuhr, lief die 57-Jährige an der Auffahrt vorbei.

In Lindenberg verletzte sich eine Frau bei einem Zusammenstoß leicht

Der Fahrer wollte über den Weg in einen angrenzenden Waldweg fahren und rollte der Fußgängerin über den rechten Fuß. Verletzt wurde die Frau trotzdem nur leicht. Im Krankenhaus Lindenberg ließ sie sich untersuchen. Der 63-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.