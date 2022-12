89-Jähriger fährt in Scheidegg in Gruppe mit Kinderwagen - Frau schwer verletzt

In Scheidegg im Westallgäu hat es heute einen schweren Unfall gegeben: Ein Fahrer (89) hat offenbar zwei Frauen und einen Kinderwagen mit dem Auto erfasst.

Der Unfall in Scheidegg ereignete sich laut Erstmeldung der Polizei am späten Vormittag in der Prinzregent-Luitpold-Straße. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte die Pressestelle in Kempten, dass ein 89-Jähriger mit seinem Auto in eine Gruppe von zwei Frauen mit einem Kinderwagen gefahren sei.

Dabei wurde eine ältere Frau nach Polizeiangaben "schwerstverletzt". Mutter und Kind seien nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise wohl nur leicht verletzt.

Unfall in Scheidegg: 89-Jähriger fährt zunächst weiter

Der 89-jährige Fahrer soll seine Fahrt zunächst fortgesetzt haben und in der Folge alleinebeteiligt einen weiteren Unfall gebaut haben. Anschließend soll er in ein Geschäft gegangen sein, wo er aufgegriffen wurde, heißt es von der Polizei. Ob gesundheitliche Probleme vorlagen oder was zu dem Unfall geführt hat, ist aktuell noch unklar.

Weitere Informationen folgen.

