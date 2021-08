16-jährige Motorradfahrerin wird bei Unfall mit Traktor in Scheidegg verletzt

Glück im Unglück hatte bei einem Unfall auf der B308 bei Scheidegg eine Motorrad-Fahrerin (16). Ein Traktorfahrer hatte sie auf ihrem Leichtkraftrad übersehen.

13.08.2021 | Stand: 06:50 Uhr

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der B308 an der Gretenmühle in Scheidegg (Landkreis Lindau) ereignet. Ein 58-jähriger Traktorfahrer übersah laut Polizei eine 16-Jährige auf ihrem Leichtkraftrad, als er auf die B308 abbiegen wollte.

Die junge Motorradfahrerin wich aus und verhinderte damit einen Zusammenstoß, stürzte aber aufgrund des Ausweichmanövers.

Motorradfahrerin nach Zusammenstoß leicht verletzt

Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus Lindenberg. Den Fahrzeugführer des Traktors erwartet laut der Polizei in Lindenberg eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Mehr Nachrichten aus Scheidegg, Lindenberg, Weiler und dem Westallgäu laufend aktuell hier.