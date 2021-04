Unfall in Tettnang: 66-jährige Autofahrerin stirbt

Bei einem Unfall in Tettnang im Westallgäu ist eine Frau gestorben. Ihr Auto kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich.

27.04.2021 | Stand: 19:05 Uhr

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Tettnang im Westallgäu ist eine 66-fährige Fahrerin gestorben. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Gornhofen unterwegs.

Unfall in Tettnang: Für die 66-Jährige kommt jede Hilfe zu spät

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf der nahezu geraden Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum neben der Straße und überschlug sich mehrmals. Für die 66-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

An ihrem Fahrzeug und den Bäumen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, eines Rettungsdienstes sowie Notarzt und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Autos. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Kreisstaße voll gesperrt.

