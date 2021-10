Unfall in Wangen: 46-Jährige Autofahrerin fährt Jugendliche an

Die Unfallverursacherin gab der Jugendlichen zwar ihre Telefonnummer, vergaß aber weitere Personalien auszutauschen. Die Polizei sucht nach dem Unfallopfer.

22.10.2021 | Stand: 15:26 Uhr

Nach einer 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen suchen aktuell die Beamten des Polizeireviers Wangen. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Grund ist ein Unfall, der sich am Freitagmorgen gegen 6 Uhr am Bahnhof in Wangen passierte. Eine 46-jährige Opel-Fahrerin kam aus Richtung Ravensburger Straße, hielt am Bahnhof und wollte wenden, um wieder in Richtung Ravensburger Straße zu fahren. Währenddessen streifte sie laut Polizei mit ihrem Auto die Jugendliche, die etwa 160 Zentimeter groß gewesen sein soll.

Jugendliche nach Unfall in Wangen wohl unverletzt

Sie trug dunkle Oberbekleidung und hatte braune längere Haare. Die Jugendliche stürzte zu Boden, gab aber auf Nachfrage laut Mitteilung der Polizei an, nicht verletzt zu sein. Zwar gab die Fahrerin dem Mädchen ihre Telefonnummer, vergaß aber, weitere Personalien auszutauschen. Das Mädchen sowie Personen, die die Jugendliche kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei Wangen unter Telefon 07522/984-0 zu melden.

