"Wie Gewehrschüsse im Krieg": Baum stürzt auf Bauwagen mit Arbeitern

In Wangen stürzt ein Baum auf einen Bauwagen, in dem Arbeiter Mittag machen. Sie überleben - dank einer Kirche.

05.04.2023 | Stand: 10:06 Uhr

Der jüngste Sturm hätte für drei Arbeiter in Wangen fatale Folgen haben können, als ein großer Baum nahe der Wittwais-Siedlung auf ihren Bauwagen stürzte. Die darin sitzenden Männer hatten jedoch Glück im Unglück. Und mit der benachbarten evangelisch-methodistischen Kirche womöglich ihren Lebensretter.

Diesen einen Moment, an dem sein Leben an einem seidenen Faden hing, wird Ali Molliqaj wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Es ist der vergangene Freitag gegen 12.30 Uhr, als der Vorarbeiter mit seinen beiden Kollegen Dario Serra und Debutik Gashi im Bauwagen am Lehmgrubenweg Mittagspause macht. Draußen windet und regnet es heftig, und Gashi geht kurz raus, um den Kran an der Baustelle der evangelisch-methodistischen Kirche gegen den Sturm zu sichern. Dann passiert es: Eine ausgewachsene Fichte knickt um und fällt erst langsam und dann immer schneller Richtung Kirchengebäude, dessen Dach von den Ästen durchbohrt wird.

Arbeiter sind im Bauwagen gefangen: "Da kam bei mir kurz Panik auf"

Genau in der Falllinie der Fichte steht der Bauwagen, der die Wucht des Baums an einer Ecke zu spüren bekommt. „Als die Äste aufs Blechdach aufgeschlagen sind, hat sich das wie Gewehrschüsse im Krieg angehört“, erzählt Ali Molliqaj. Er will sofort zur Ausgangstür des Wagens, doch die vom Baum heruntergedrückte Decke trifft seine Schulter, lässt ihn auf die Knie sinken und verletzt ihn leicht. Die Tür ist verbogen, lässt sich nicht öffnen, die beiden Arbeiter sind zunächst gefangen. „Da kam bei mir kurz Panik auf“, so der Vorarbeiter.

Zusammen mit Dario Serra kann er sich jedoch durch die schmalen Fenster des Bauwagens ins Freie zwängen. Draußen wartet schon Debutik Gashi, froh, dass seine zwei Kollegen außer Gefahr und mit dem Schrecken davongekommen sind. Und nach und nach wird den dreien bewusst, dass sie jede Menge Dusel gehabt haben. Das Kirchengebäude hat den weiteren Fall des Baumes aufgehalten und so wohl noch größeren Schaden an Leib und Leben verhindert. „Ich bin froh, dass wir überlebt haben“, sagt Molliqaj. „Ohne das Kirchendach wäre ich wohl platt.“ Und Gashi bringt es auf den Punkt: „Gott sei Dank sind wir am Leben.“

Noch unter Schock rufen die Arbeiter ihre Bauleitung an, die verständigt den Bauherrn, in diesem Fall Pfarrer Stefan Schörk, und der wiederum wählt den Notruf 112. Wenig später kommt die Wangener Feuerwehr mit der Drehleiter, entfernt die Fichte vom Kirchendach, legt sie neben dem Bauwagen ab und zersägt sie in große Einzelteile. „Der Wagen ist Totalschaden“, sagt Kommandant Christoph Bock. „Aber die Arbeiter haben Glück im Unglück gehabt.“ (Lesen Sie auch: Wieso ein Vergewaltiger aus dem Westallgäu nicht ins Gefängnis muss)

Pfarrer nach dem Unfall in Wangen: "Die waren fix und fertig"

Gegen 13 Uhr trifft auch Stefan Schörk an der Unglücksstelle ein, kümmert sich zuerst um die drei Bauarbeiter, lässt sie erzählen. „Das ist typisch, wenn die Leute unter Schock stehen“, so der Pfarrer. „Da war eine große Betroffenheit da, die waren fix und fertig.“ Dann schickt er sie nach Hause, „das hätte keinen Wert gehabt, wenn sie weitergearbeitet hätten“.

Auch am Samstag blieb die Baustelle zu. Glücklich ist Schörk, dass noch am Freitag eine Handwerksfirma kam, um die größten Schäden am Dach zu beseitigen. Im Kirchenraum selber wurden die Holzdecke, Lichter, Beamer und E-Piano in Mitleidenschaft gezogen. „Gemessen an dem, was den Leuten hätte passieren können, sind das Peanuts“, so der Geistliche. „Die haben wirklich einen Schutzengel gehabt.“

Am Montag war dann der für den Wangener Stadtwald zuständige Förster da und begutachtete die umgestürzte Fichte. Sie war im Inneren morsch und konnte so dem Sturm am Freitag nicht standhalten. Außerdem bekamen fast alle benachbarten Bäume eine rote Markierung an den Stamm: Zeichen dafür, dass sie in den nächsten Tagen aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Am Montag sind auch Ali Molliqaj, Dario Serra und Debutik Gashi wieder auf der Baustelle, die evangelisch-methodistische Kirche erstellt derzeit neben der Kirche bekanntlich zwei Wohnhäuser. Beim Blick auf den zersägten Baum und den total zerstörten Bauwagen können die drei fast schon wieder lächeln. Auch wenn es manchmal etwas gequält wirkt.

