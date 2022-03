Drei Autos stoßen in Weiler zusammen - hoher Sachschaden

In Weiler-Simmerberg sind drei Autos zusammengestoßen. In einem saß eine Mutter mit ihren Kindern.

25.03.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In der Bregenzer Straße in Weiler-Simmerberg ist es am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall, an welchem drei Autos beteiligt waren.

Zum Unfall kam es laut Polizei, als ein 53-jähriger Fahrer nach links in die Fabrikstraße abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos einer 33-jährigen Fahrerin missachtete. Im Auto der Frau saßen ihre beiden Kinder im Alter von ein und vier Jahre.

Unfall in Weiler-Simmerberg: Verursacher wird ins Krankenhaus gebracht

Aufgrund des Zusammenstoßes schleuderte der Unfallverursacher in ein weiteres Auto einer 19-Jährigen. Der Gesamtschaden aller drei beteiligten Autos war mit 24.000 Euro so hoch, dass alle Fahrzeuge als nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden mussten.

Während die 19-Jährige unverletzt blieb, musste der Unfallverursacher aufgrund einer Brustprellung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zur näheren Abklärung von Verletzungen wurde auch die Mutter mit ihren zwei Kindern ins Krankenhaus gebracht.

