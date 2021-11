Mutter und Tochter bei Autounfall im Kreis Lindau verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist eine Mutter mit ihrer 13-jährigen Tochter verletzt worden. Die 49 Jahre alte Autofahrerin prallte mit ihrem Wagen gegen eine Mauer.

12.11.2021 | Stand: 13:51 Uhr

Am Donnerstag hat es aus bislang ungeklärten Gründen einen Autounfall im Kreis Lindau gegeben. Wie die Polizei angibt, geschah der Vorfall in Scheidegg.

Frau prallt mit Auto gegen Mauer: Wagen erleidet Totalschaden

Dort kam eine Autofahrerin auf der B 308 in einer der Rohrach-Kehren von der Fahrbahn ab und prallte dann frontal gegen die dort befindliche Mauer. Die 49-Jährige sowie ihre 13 Jahre alte Tochter verletzten sich bei dem Aufprall. Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei entstand am Auto ein Totalschaden. Zur Bergung des Fahrzeuges war die Bundesstraße kurzzeitig komplett gesperrt. (Lesen Sie auch: Lieferwagen-Fahrer fährt Frau in Bad Wörishofer Fußgängerzone an)

