60-Jähriger baut spektakulären Unfall mit Schulbus in Lindau - zum Glück waren keine Kinder an Bord

Versehentlich nahm ein Schulbusfahrer eine falsche Ausfahrt in Lindau - und blieb in einer Unterführung stecken. Der Unfall ist teuer, ging aber glimpflich aus.

05.05.2022 | Stand: 13:19 Uhr

Einen teuren Unfall mit einem Schulbus hat ein 60-Jähriger in Lindau gebaut. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann am Dienstagmittag von Lindau in Richtung Schachen. Am Kreisverkehr in Aeschach wollte er eigentlich in die Kolpinstraße abbiegen, nahm aber versehentlich die falsche Ausfahrt in Richtung Wackerstraße.

Schulbus bleibt in Unterführung in Lindau stecken - 50.000 Euro Schaden

Der Busfahrer bemerkte sogleich, dass er auf dem falschen Weg war und wollte laut Polizei nach der Unterführung in Wackerstraße wenden. Dabei missachtete er die Durchfahrtshöhe der Unterführung und blieb hängen. Die Klimaanlage auf dem Dach des Schulbusses wurde abgerissen und in den Innenraum des Busses gedrückt. Zum Glück waren keine Kinder im Bus, schreibt die Polizei.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro, an der Unterführung waren lediglich ein paar Kratzer.

