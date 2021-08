Zwei Personen bei Zusammenprall in Weiler-Simmerberg verletzt

Zwei Autos stoßen in Weiler-Simmerberg zusammen und kommen von der Straße ab. Ein Auto prallt frontal in eine Tedi-Filiale. Beide Fahrer verletzen sich schwer.

Bei einem Zusammenstoß in Weiler-Simmerberg sind eine 53-Jährige und ein 22-Jähriger verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstagmittag auf Höhe der Tedi-Filiale in Weiler-Simmerberg zu dem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Autofahrerin wollte von der Ortsdurchgangsstraße nach links in das Industriegebiet abbiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger Autofahrer übersah dies offenbar und wollte sie laut Polizei in diesem Moment überholen. Möglicherweise verwechselte er aber auch Brems- und Gaspedal.

Autos prallen zusammen und rutschen Abhang herunter

Die beiden Pkw stießen zusammen und kamen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei rutschten die Autos laut Polizei einen Abhang herunter. Das Auto der 53-Jährigen kippte auf die Fahrerseite, sodass sie von den Ersthelfern über die Beifahrertüre aus dem Auto befreit werden musste. Der Pkw des 22-Jährigen prallte nach Polizeiangaben frontal gegen die Wand der Tedi-Filiale und drückte diese teilweise ein.

Der Autofahrer erlitt Verletzungen im Bauch- und Wirbelsäulenbereich sowie diverse Prellungen und die Autofahrerin Augen- und Knieverletzungen und eine Brustprellung. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser in Lindenberg und Wangen gebracht.

50.000 Euro Schaden nach Unfall in Weiler-Simmerberg

An den beiden Pkw entstand laut Polizeibericht jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppwagen mit Kran geborgen werden. Der Schaden an den Fahrzeugen und am Gebäude beläuft sich auf über 50.000 Euro.

