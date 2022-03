Eine 100.000-Euro-Spende

Große Hilfsaktion im Westallgäu: Mehr als zwei Dutzend Unternehmer und drei Rotary-Clubs helfen den Menschen in der Ukraine. Was mit dem Geld geschieht.

11.03.2022 | Stand: 19:45 Uhr

Walter Müller ist „mega-positiv überrascht“. Mit einer solchen Hilfsbereitschaft hatten der Opfenbacher Unternehmer und seine Mitstreiter nicht gerechnet. Binnen zehn Tagen haben drei Rotary-Clubs, zwei Dutzend Unternehmer aus dem Westallgäu und einige Privatleute über 100.000 Euro für die Menschen in der Ukraine gespendet. Dazu kommen mehrere Tonnen Lebensmittel, Schlafsäcke und Socken, die Hersteller zur Verfügung stellen. Alles wird am Sonntag auf die Fahrt an die ukrainische Grenze gehen.

Es ist eine der größten privaten Hilfsaktionen in der neueren Geschichte des Westallgäus. Die Idee dazu ging von Walter Müller und Klaus Huber, Geschäftsführer von Holzer Druck und Medien in Weiler, aus. „Angesichts der Not musst Du einfach helfen“, sagt Huber.

Rotary-Club Lindau-Westallgäu, Friedrichshafen und Dreiländereck an Hilfsaktion für die Ukraine beteiligt

Die beiden nahmen direkt Kontakt zu Unternehmern auf und baten um Spenden. Parallel führte Walter Müller, Mitglied im Rotary-Club Lindau-Westallgäu, Gespräche mit Freunden in den Clubs Friedrichshafen-Lindau und Dreiländereck. Ziel: eine gemeinsame große Hilfsaktion. Die Idee hatte schnellen Erfolg. Jeden Tag gingen neue Zusagen ein. In der Regel in vier-, mitunter auch in fünfstelliger Höhe. „Wir haben ein großes Netzwerk“, erklärt Ernst Hensler, Mitglied im Rotary-Club Friedrichshafen-Lindau den Erfolg. Die Clubs spenden auch selber: Sie stellen bisher 33.000 Euro zur Verfügung.

„Wir wollten möglichst zielgerichtet helfen“, formuliert Walter Müller den Anspruch. Die Spenden sollten zudem ohne Abzug genutzt werden. Deshalb haben die Unternehmer alles selber organisiert, vom Einkauf der Waren bis zur Übergabe. Die Spedition Müller übernimmt die Abwicklung und den Transport, einschließlich der Kosten. Eine direkte Geldspende an die Menschen vor Ort schied aus: Dort gibt es nichts mehr oder wenig zu kaufen.

Unternehmer aus dem Westallgäu kaufen Waren für die Menschen in der Ukraine palettenweise, großteils günstiger

Die Waren haben die Beteiligten palettenweise gekauft, großteils zu reduzierten Preisen. Am Freitagnachmittag ist der Lkw beladen worden. Einen großen Teil machen Hygieneartikel, Kindernahrung, Windeln, Pflaster, Verbände, Kompressen und warme Kleidung aus. Dazu kommen mehr als sieben Tonnen haltbare Lebensmittel, beispielsweise Reis, Mehl, Wasser, Schmelzkäse. Alles Dinge, die die Menschen in der Ukraine besonders dringend benötigen. Fast 24.000 Kilogramm Hilfsgüter hat der Lastzug an Bord.

Jörg Schilling begleitet die Fahrt. Er ist Mitglied des Rotary-Clubs Bodensee und kennt das osteuropäische Land seit langem. Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl hat er erste Kontakte dorthin geknüpft. Damals kamen jedes Jahr Kinder aus der Ukraine zur Erholung in die Kraichgauer Hütte nach Oberreute. Die Rotaryer übernahmen die Kosten für Verpflegung und Ausflüge.

Jörg Schilling vom Rotary-Club Bodensee war mehr als 20 Mal in der Ukraine

Aus den ersten Kontakten sind Freundschaften entstanden. Mehr als 20 Mal war Schilling in der Ukraine. Regelmäßig hat er Kontakt dorthin, bekommt aktuelle Berichte über die Lage vor Ort und weiß, was die Menschen am Nötigsten brauchen. „Sie leben teilweise in Kellerräumen“, sagt Schilling. Teils sind die Dörfer, in denen die Familien leben, auch unter Beschuss russischer Truppen geraten.

Der Lastzug wird die Güter aus dem Westallgäu an die ukrainische Grenze bringen. Ins Land kann er nicht. Dort gäbe es keinen Versicherungsschutz – weder für die Lkw noch die Fahrer, schildert Walter Müller. Deshalb übernehmen Helfer aus der Ukraine die Hilfsgüter an der Grenze. Ein Teil geht nach Bila Tserkwa, eine 200.000-Einwohner- Stadt 80 Kilometer von Kiew entfernt. Beispielsweise wird das dortige Krankenhaus medizinische Güter erhalten. Ein Teil der Waren soll aber auch weiter ins Landesinnere gebracht werden, soweit es die Bedingungen vor Ort zulassen.

Das Geld der Unternehmer aus dem Westallgäu reich noch für einen zweiten Transport

Das Geld, das die Unternehmer gespendet haben, ist mit dem ersten Transport noch nicht erschöpft. Es reicht mindestens noch für einen zweiten. Er soll Ende nächster Woche abfahren. Und die Rotaryer denken auch an längerfristige Unterstützung. „Es ist wichtig, die Hilfe am Laufen zu halten“, sagt Ernst Hensler.

