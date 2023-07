Unwetter wirkt sich weiterhin auf den Zugverkehr aus

Das Sturmtief Ronson wirkt nach. Welche Bahnstrecken nach wie vor blockiert sind.

13.07.2023 | Stand: 17:12 Uhr

Die Folgen des Sturmtiefs Ronson, das am Dienstagabend mit Gewittern und starken Böen über Süddeutschland hinweggefegt ist, bekommen Zugpendler aus dem Westallgäu weiterhin zu spüren. Darüber informierte der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) am Donnerstag. So seien etwa auf der Strecke zwischen Memmingen und Lindau, auf der unter anderem der Bahnhof Hergatz ein Haltepunkt ist, weiterhin keine Fahrten möglich. Nach Prognose der Deutschen Bahn AG gilt dies wohl bis einschließlich Freitag, wie der Betreiber GoAhead erklärte, der einen Busnotverkehr eingerichtet hat. „Dafür waren aber nur wenige Busse zu bekommen.“

Bahnen fahren laut Bodo inzwischen immerhin wieder auf der Strecke zwischen Immenstadt und Hergatz. Der Abschnitt zwischen der Ortschaft und Lindau sei aber nach wie vor abgeschnitten. Die Schienen zwischen Lindau und Ulm seien grundsätzlich wieder frei, es könne jedoch weiterhin zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen kommen.

Eine Auskunft darüber, welche Züge fahren und welche nicht, gibt es im Internet: www.bahn.de oder www.bodo.de. (lh)