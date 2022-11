Nach 57 Jahren: Dorfladen „Ums Eck“ in Stiefenhofen schließt

Der heutige Dorfladen in Stiefenhofen war zu Beginn eine Metzgerei, später auch ein kleiner Lebensmittelmarkt. Warum Ulla Kinzelmann jetzt aufhört.

17.11.2022 | Stand: 22:02 Uhr

Nächsten Samstag, am 26. November, ist Schluss. Um 12 Uhr schließt Ulla Kinzelmann ihren Dorfladen „Ums Eck“ in der Ortsmitte von Stiefenhofen zum letzten Mal. Einige leere Regale zeugen schon jetzt davon, dass hier ein Kapitel Dorf- und Familiengeschichte zu Ende geht.

Alles beginnt mit einer Metzgerei in Stiefenhofen

Rudolf und Theresia Fleschhut hatten 1965 eine Metzgerei im Ort gegründet. 1981 bauten sie das heutige Geschäft direkt neben der Raiffeisenbank und ergänzten das Angebot schon damals um weitere Lebensmittel und „Waren des täglichen Bedarfs“. Im Jahr 2000 übernahm ihre Tochter Ulla Kinzelmann den Betrieb. Wenige Jahre hatte sie ihn dann verpachtet, stieg 2008 aber wieder voll ein. Fleisch- und Wurstwaren kamen seither aber von den Metzgereien Rehle in Immenstadt und Buchmann aus Grünkraut. Doch zusammen mit ihrem Team bereitete Ulla Kinzelmann auch in den Folgejahren immer noch eigene Spezialitäten wie Kartoffel- und Fleischsalat oder Spinatknödel zu. Während es durch die Ansiedlung neuer Supermärkte und Discounter in der Region vor allem in den 1990er Jahren immer wieder ein Umsatzminus zu verzeichnen gab, waren die Erträge in den letzten Jahren stabil. Nun schließt Ulla Kinzelmann.

Gerne hätte sie ihr Geschäft an einen Nachfolger übergeben. Innerfamiliär hat er sich nicht gefunden – und auch nicht mittels Anzeigen. Drei Jahre lang hat sie gesucht. „Mit einem Interessenten waren wir ein halbes Jahr im Gespräch“, sagt sie. Aber am Ende erhielt sie doch eine Absage. Inzwischen hat die Gemeinde zumindest eine Übergangslösung gefunden: Voraussichtlich ab Januar 2023 bietet die örtliche Bäckerei Zwisler ein Grundsortiment an (wir berichteten).

In der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage

Gerade die letzten Jahre seien intensiv gewesen, blickt Ulla Kinzelmann zurück. Während Corona war der Zusammenhalt der ganzen Familie gefordert, als die Nachfrage innerhalb kurzer Zeit „durch die Decke ging“. Ihre drei Söhne und die Schwiegertöchter waren damals mit im Einsatz. Doch das Umsatzplus war nur von kurzer Dauer. In den letzten Monaten waren es die teilweise mehreren Preissteigerungen der Lieferanten, die Mühen bereitete. „Ohne mein Team hätte ich viel früher aufhören müssen“, lobt sie die Unterstützung. Personelle Veränderungen gab es seit 2008 nicht mehr.

Das zunehmende Alter, aber auch gesundheitliche Probleme von zwei ihrer Mitarbeiterinnen, haben Ulla Kinzelmann in ihrer Entscheidung bestärkt. „Wenn wir alle gesund und jünger wären, hätten wir weiter gemacht“, sagt sie. Neues Personal hat sie zwischenzeitlich gesucht – und ebenfalls nicht gefunden. So war klar: Ende November schließt das Geschäft. Die 63-Jährige tut das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Denn einerseits gehe für sie ein großer Lebensabschnitt zu Ende. Schon in ihrer Jugend stand sie bei ihren Eltern in der Metzgerei, machte später eine Ausbildung zur Fleischerei-Fachverkäuferin in Immenstadt und war dann seit 1980 im elterlichen Betrieb, den sie später übernahm, tätig. Andererseits freut sie sich darauf, mehr Zeit für ihre zwei Enkelkinder, aber auch für das Laufen, Wandern und Radeln zu haben. Und auch die eine oder andere Urlaubsreise ist geplant. „Wir haben uns einen Wohnwagen gekauft“, sagt sie.

Ihre Mitarbeiterinnen wollen ihr teilweise in den Ruhestand folgen, teilweise wollen sie in Ruhe eine neue Beschäftigung suchen.