Unbekannte überfluteten zwischen dem 11. und 13. Dezember einen Schuppen am Sportplatz in Wohmbrechts (Gemeinde Hergatz). Die Polizei sucht Zeugen.

14.12.2021 | Stand: 13:06 Uhr

Unbekannte haben zwischen dem 11. und 13. Dezember einen Schuppen am Sportplatz in Wohmbrechts (Gemeinde Hergatz) überflutet und einen dreistelligen Sachschaden verursacht.

Vandalismus bei Hergatz - Unbekannte überfluten Schuppen am Sportplatz in Wohmbrechts

Am Montagvormittag stellten Gemeindemitarbeiter laut Polizei fest, dass am Sportplatz in Wohmbrechts die Türe des Schuppens eingeschlagen worden ist. Dadurch konnten der oder die Täter eindringen. Der oder die Täter drehten zudem einen Wasserhahn im Innenraum auf, wodurch circa 100 Kubikmeter Wasser zunächst in den Schuppen und anschließend nach draußen strömten.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten anschließend ohne etwas zu stehlen, berichtet die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 400 Euro. Die Lindenberger Polizei bittet unter 08381/92010 um Zeugenhinweise.

