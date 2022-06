Veränderungen bei der Raiffeisenbank Westallgäu: Verkürzt die Raiba ihre Öffnungszeiten?

Bei der Raiffeisenbank Westallgäu stehen Veränderungen an. In einzelnen Filialen kommt nur ein Kunde in der Stunde. Was der Aufsichtsratsvorsitzende vorschlägt.

27.06.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Aus Sicht des Aufsichtsratsvorsitzenden der Raiffeisenbank Westallgäu, Walter Böhmer, sind die derzeitigen Öffnungszeiten einiger Geschäftsstellen nicht mehr zu verantworten. Er forderte bei der Vertreterversammlung der Bank in Maierhöfen den Vorstand auf, ein neues Filialkonzept zu entwickeln. Dieses müsse den „veränderten Rahmenbedingungen“ entsprechen. Dazu gehört aus seiner Sicht, dass jüngste Erfassungen zeigten, dass in einzelnen Filialen nur alle 72 Minuten ein Kunde eintritt.

