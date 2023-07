Veranstaltung „Kleine Kunst auf kleinen Plätzen“ in Weiler ist abgesagt

Warum die Marktgemeinde das bunte Treiben, das an diesem Freitag geplant war, nicht durchführen kann - und welche kleine Alternative es doch gibt.

29.06.2023 | Stand: 10:26 Uhr

Weiler-Simmerberg Die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg hat die Veranstaltung „Kleine Kunst auf kleinen Plätzen“ abgesagt. Grund ist die Wettervorhersage für Freitagabend. Die Wetterdienste sagen den ganzen Tag bis in die Nacht hinein Regen, teils auch leichte Gewitter vorher.

Es hätte die 21. Auflage der beliebten Veranstaltung sein sollen. Sie findet open-air auf den Plätzen im Zentrum des Ortes statt. Möglichkeiten, die großen Flächen zu überdachen, gibt es nicht. Auch ein Ausweichtermin ist nicht vorgesehen. Unter anderem, weil viele Bands an den Wochenenden im Sommer gut gebucht sind.

Eine Band hat sich allerdings eine Alternativveranstaltung einfallen lassen. Die „Rusty Rumblers“ spielen am Samstag, 2. Juli, auf der Hofeinfahrt des Anwesens in der Wälderstraße 32 in Simmerberg. Dort hat die Band ihr Probenlokal. Motto des Abends „Ganz kleine Kunst auf noch kleineren Plätzen“. Die Rusty Rumblers – Mike Fink (Gesang), Armin Maier (Keyboards), Rolf Brachmann (Schlagzeug, Herbert Emmerich (Gitarre) und Jogi Wollenberg (Bass) spielen „Rockklassiker mit Schmäh“. Beginn ist um 20 Uhr, Ende um 22 Uhr. Der Platz ist nach Angaben der Band begrenzt. Sie empfiehlt, bei Interesse rechtzeitig zukommen. (pem)