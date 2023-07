Veranstaltung in Weiler: Ortskern verwandelt sich in Bühnenlandschaft

Zum 21. Mal lädt Weiler zur Open-Air-Veranstaltung „Kleine Kunst auf kleinen Plätzen“ ein. Was geboten ist, was Autofahrer beachten sollten.

29.06.2023 | Stand: 10:27 Uhr

+++ Update am 29. Juni +++

Die Veranstaltung ist wegen schlechter Wetterprognose angesagt. Lesen Sie mehr dazu.

Ursprünglicher Text:

Zum 21. Mal verwandelt sich der Ortskern von Weiler am Freitagabend wieder in eine Bühnenlandschaft. Auf acht Plätzen werden ab 19.30 Uhr wieder ganz unterschiedliche Musiker und Bands die Besucher unterhalten. Dabei sind bekannte Gesichter und Klänge wie etwa von Jump the Shark, die schon mehrmals bei dieser Veranstaltung auf der Bühne standen. Andere treten in diesem Rahmen das erste Mal in der Marktgemeinde auf, dazu gehören etwa Rusty Ramblers und Stadl-blech.

Am Kirchplatz spielt die Eisbadband, eine fünfköpfigen Band aus Thannhausen (Schwaben) mit einer Mischung aus eigenen Indie-Rock lastigen Songs und Cover von deutschen Bands. An der Tourist-Information sorgen Dirt Road mit erdigem und schnörkellosem Sound für Stimmung. Die aus dem Westallgäu stammenden Musiker holen sich viel Inspiration aus dem Country, aber auch Rock und Pop klingen durch. Stadlblech sorgen hinter dem Heimatmuseum für zünftige Stimmung. Die sieben-köpfige Gruppe spielt böhmisch-mährische Blasmusik.

Lesen Sie auch: Mit Rahmenprogramm - historischer Salzzug fährt von Immenstadt nach Simmerberg

Die Rusty Ramblers verstehen ihr Programm am Widmannsplatz als Hommage an den Österreicher Musiker Kurt Ostbahn. Vor der Druckerei Holzer sorgen die Honky Tonk Rebels für Rockabilly-Stimmung der 50er Jahre. Am Hotel Post spielt Zydeco Annie + Swamp Cats, die mit einigen Awards ausgezeichnet sind und zu einer der besten europäischen Zydeco Bands zählt. Die Band Dos Mundos tritt am Rathauspark gegenüber der Raiba auf und entführt die Besucher musikalisch in die verschiedenen Regionen Spaniens.

Der Kreis schließt sich dann wieder am Hausbach – hier gibt es ab 20.30 Uhr eine Mischung aus Ska, Reggae und Alternativ von Jump the Shark. Zuvor, ab 19.30 Uhr, gehört hier die Bühne der Westallgäuer Musikschule.

Für das leibliche Wohl gibt es ein kulinarisches Angebot von den ortsansässigen Vereinen und Wirten.

Wie sich die Veranstaltung auf den Verkehr auswirkt

Aufgrund der Veranstaltung „Kleine Kunst auf kleinen Plätzen“ wird der gesamte Ortskern von Weiler am Freitag ab 17 Uhr für jeglichen Pkw-Verkehr gesperrt. Anwohner werden gebeten, falls sie ihre Fahrzeuge benötigen, diese rechtzeitig außerhalb der Sperrung zu parken. Zudem sollen Vermieter ihre Gäste informieren. Das schreibt der Markt Weiler-Simmerberg in einer Mitteilung. Komplett gesperrt ist auch die Ortsdurchfahrt Weiler. Zufahrt nach Sulzberg und Oberreute ist nur über die Bundesstraße B308 möglich, heißt es weiter.

Lesen Sie auch: Was einen Garten zum Naturgarten macht

Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt über die Bahnhofstraße, Kristinusstraße, Friedrich-Heim-Straße, Käsgasse und Fridolin-Holzer-Straße. Entlang der Umleitungsstrecke besteht absolutes Halteverbot.