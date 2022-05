Der Berufsoptimist will den Schwung mitnehmen

Citymanager Sascha Schmid über die anstehenden Großveranstaltungen in Lindenberg 2022, was sich durch Corona ändert und worauf er sich besonders freut.

28.05.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Mit vielen Leuten haben Sie beim Huttag angestoßen und wie viele haben Sie umarmt?

Zum Anstoßen hatte ich tagsüber gar nicht so viel Zeit. Umarmt habe ich schon einige Menschen – einfach aus der Freude heraus, weil es nach der langen Zeit mal wieder eine tolle Veranstaltung und ein gelungenes Fest war

Wie hat es sich denn angefühlt, nach fast drei Jahren Social Distancing wieder unter so vielen Menschen zu sein?

Absolut gut. Ich glaube, ich spreche vielen aus dem Herzen, wenn ich sage, dass der soziale Kontakt einfach wichtig ist. So ein Fest ist ja zum Beispiel nicht nur eine Gelegenheit, um Freunde und Bekannte zu treffen, sondern auch Kollegen mal in lockerer Atmosphäre kennenzulernen.

Auch sonst scheint Lindenberg in Sachen Großveranstaltungen mächtig ausgehungert gewesen zu sein. Die Stadt war voll – und auch sämtliche Social-Media-Kanäle. Eine unbezahlbare Werbung, oder?

Natürlich. Die vielen Posts sind ein sehr positiver Aspekt, sie vermitteln ein schönes Image der Stadt nach außen – und machen dem Betrachter hoffentlich Lust darauf, das nächste Mal auch zu kommen.

Haben Sie beim Huttag irgendjemanden mit Corona-Maske gesehen? Oder war es „wie früher“?

In der Tat habe ich einen Herren im Publikum vor der Bühne entdeckt, der eine Maske getragen hat. Ansonsten zumindest im öffentlichen Raum niemanden.

Der Huttag war eine gelungene Sache. Wie optimistisch sind Sie denn, was die restlichen Großveranstaltungen angeht?

Ich bin Berufsoptimist. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Schwung in die nächsten geplanten Veranstaltungen mitnehmen können – zumindest in der warmen Jahreszeit. Ich muss auch sagen, dass wir uns bei der Planung echt ins Zeug gelegt haben. Vor allem die „Nacht der Genüsse“ ist aus meiner Sicht in dieser Zeit ein tolles Zeichen, um die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, aber auch aus dem Umland, zusammen und buchstäblich an einen Tisch zu bringen.

Wie einfach schwierig ist es denn, nach der langen Pause Events wie Huttag oder Käsefest zu organisieren? Andere Veranstalter klagen, dass sie zum Beispiel keine Zeltverleiher finden. Haben Sie alle Verträge für 2022 schon unter Dach und Fach, die Sie brauchen?

Schmid: Zum Großteil. In der Tat ist die Organisation nach drei Jahren etwas aufwendiger. Man kann nicht einfach sagen: Wir machen es wie im Vorjahr. Es weiß ja keiner mehr genau, was 2019 war. Man muss also mehr Infos, mehr Details, mehr Übersichten rausgeben. Aber das lief am Huttag alles wunderbar. Dafür hat sich leider die Veranstaltungsbranche verändert. Manche Anbieter existieren tatsächlich nicht mehr – und auch die Preissteigerungen sind spürbar, zum Beispiel bei Druckkosten oder Leihgebühren. Und man muss nach wie vor jederzeit mit spontanen Absagen wegen Corona-Fällen rechnen – und dementsprechend für alles einen Plan B in der Schublade haben.

Sascha Schmid ist Citymanager der Stadt Lindenberg. Bild: Schmid

Eine besondere Veranstaltung steigt am 30. Juli: die „Nacht der Genüsse“. Wie genau läuft sie ab?

13 Gastronomen haben sich angemeldet. Mit den Wirten steht und fällt die Veranstaltung auch. Denn wir können zwar viel bei der Stadt – aber nicht kochen, bewirten und servieren. Das überlassen wir den Profis. Dafür sorgen wir für die kulturellen Häppchen außenrum, zum Beispiel für Straßenkünstler und Musik. Die Tische werden in der oberen und unteren Hauptstraße aufgebaut, es wird also eine Art lange Tafel mit kleinen Unterbrechungen geben.

Wie viele Gäste haben Platz?

Etwa 900 bis 1000.

Muss man reservieren?

Das überlassen wir den einzelnen Wirten. 2014 hatten einige mit Reservierungen gearbeitet, andere die Plätze am Abend nach dem Windhund-Prinzip vergeben. Es empfiehlt sich in jedem Fall, sich frühzeitig um Plätze zu kümmern. Ich denke, dass wir nach den Pfingstferien weitere Details veröffentlichen werden.

Das Käse- und Gourmetfest am 26./27. August dürfte wieder ein Highlight werden. Haben alle Händler, die sonst immer nach Lindenberg gekommen sind, die Corona-Pandemie überlebt?

Schmid: Leider nicht. Bei einigen war es ein Personalthema, bei anderen eine Frage des Alters, andere haben sich beruflich verändert. Aber bisher haben wir das gut kompensieren können. Das Fest hat einen guten Ruf – ich bekomme auch jetzt noch jede Woche ein bis zwei Bewerbungen auf den Tisch.

Bei der Nacht der Genüsse nahmen die Gäste in Lindenberg an festlich geschmückten Tafeln Platz. Bild: Thomas Gretler (Archiv)

Wie viele Händler werden vertreten sein?

Aktuell habe ich rund 60. Ich denke, dass es zwischen 70 und 80 werden. Mehr Platz haben wir ohnehin nicht. Es wird auf jeden Fall wieder ein qualitativ hochwertiges Angebot geben – und ein internationales, zum Beispiel aus Frankreich, Italien, Ungarn, Irland und den Niederlanden.

Ganz neu in Lindenberg ist ein Streetfood-Markt vom 23. bis 25. September. Was steckt dahinter?

Er flankiert die Lange Einkaufs- und Museumsnacht am 23. September, die wir zusammen mit dem Hutmuseum und den örtlichen Einzelhändlern durchführen. Wir haben uns überlegt, wie wir dieses Angebot noch attraktiver gestalten können. Dabei arbeiten wir mit einem Anbieter aus Oberschwaben zusammen, der Erfahrung auf diesem Sektor hat und uns den Streetfood-Markt nach Lindenberg bringt – von Freitag bis Sonntag auf dem unteren Stadtplatz. Das wird eine spannenden Geschichte. Mehr als 20 Betriebe aus ganz Süddeutschland werden kommen.

Auf welches Fest freuen Sie sich persönlich am meisten?

Normalerweise ist das Käsefest mein Favorit. Aber diesmal freue ich mich noch mehr auf die „Nacht der Genüsse“. Sie war 2014 einfach mega-genial.

Wie hoch ist eigentlich das Budget der Stadt für die ganzen Veranstaltungen – und was bleibt am Ende dabei hängen?

Schmid: Das Budget liegt je nach Art der Veranstaltung im vier- bis fünfstelligen Bereich. Wir hauen jetzt das Geld dafür nicht einfach raus und versuchen natürlich auch immer, Einnahmen zu erzielen, zum Beispiel durch Standgebühren. Aber man darf solche Veranstaltungen nicht ausschließlich betriebswirtschaftlich mit dem spitzen Stift rechnen. Es ist schon auch unsere Aufgabe als Kommune, etwas für Kultur, Brauchtum und das Stadtleben zu tun. Und das kostet Geld.

Auch beim Tanzen auf dem Lindenberger Huttag durfte der Hut natürlich nicht fehlen. Bild: Susi Donner (Archiv)

Zuletzt beim Huttag fand auch ein verkaufsoffener Sonntag statt. Wie war das Feedback der Händler?

Die Frequenz war überwältigend – wir hatten selten so einen guten Huttag. Auch hier würde ich sagen, dass es nicht nur um Einnahmen und finanziellen Gewinn geht. Der verkaufsoffene Sonntag ist eine schöne Werbung, um die Stadt als Ort der Begegnung und des Handels zu präsentieren – und die Leute auch wieder ans Bummeln zu gewöhnen. Leider sind viele während der Pandemie am Online-Shopping hängen geblieben.

Wie viele verkaufsoffene Sonntage sind noch geplant?

Einer noch – beim Simon-und-Juda-Markt im Oktober.

Weshalb nicht mehr?

Schmid: So einfach geht das gar nicht. Ein verkaufsoffener Sonntag muss immer anlassbezogen sein und benötigt auch eine längere Vorlaufzeit. So erfordert ein solcher Tag die Abstimmung mit zahlreichen Akteuren, wie beispielsweise politischen Gremien sowie den Kirchen und Gewerkschaften. Ich denke, mit zwei verkaufsoffenen Sonntagen sind wir hier in Lindenberg gut aufgestellt.

Das ist in Lindenberg 2022 noch geplant:

