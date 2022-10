Veranstaltungsreihe"Hergatz liest" 2022: Buchgenuss in allen Lebenslagen

Die Reihe „Hergatz liest“ vermittelt bei einem Dutzend Veranstaltungen Literatur in vielen reizvollen Kombinationen: mit Kaffee oder Schnaps, Zauberei oder Naturerlebnis, Heimatgeschichte oder Livemusik.

Literatur in verschiedensten Facetten macht von 27. Oktober bis 6. November die Veranstaltungsreihe „ Hergatz liest“ erfahrbar. Romane und Märchen, Gedichte und Reiseberichte, Zaubertricks und Erzähltheater laden große und kleine Gäste ein, den Horizont zu weiten, die Fantasie zu beflügeln, klugen Gedanken nachzusinnen und den Klang der Sprache zu genießen. Angeregt und koordiniert von der Buchhändlerin und Literaturpädagogin Andrea Warthemann haben sich viele Hergatzerinnen und Hergatzer etwas einfallen lassen für dieses Fest der Literatur.

Ein Dutzend Veranstaltungen umfasst die Reihe. Einige kombinieren Bücher mit Köstlichem, etwa bei „Es ist angerichtet“, wenn die kulinarische Reise im Gasthaus Tanne von Wohmbrechts über München und die Alpen nach Wien führt. Bei „Hochprozentiges“ in einer Brennerei in Adelgunz gibt es zu Reiseskizzen aus einer untergehenden Welt des Ostens von Andrzej Stasiuk Spirituosen zu verkosten, während Andrea Warthemann bei „Wein-Lese(n)“ mit verschiedenen Romanen nach Ostberlin, Istanbul, Marseille sowie ins isländische Hochland lockt und zur Stärkung Wein, Brot und Käse reicht.

Das ist bei Hergatz liest 2022 geboten

Unter den besonderen Orten und reizvollen Kombinationen, die „Hergatz liest“ bereithält, sind außerdem ein literarischer Spaziergang, ein Kaffeeklatsch mit Buchvorstellung und ein Abend mit Musik und Texten in der Motorradwerkstatt „Classic Bikes“, gestaltet vom Duo Twofold, dem Musikerpaar Katrin und Alexander Palm. Heimatgeschichte, erzählt und gesungen in Westallgäuer Mundart vermitteln Josef Bietsch, die „Dorebiera Jungfraue“ und der Hergatzer Viergesang. Ihr Thema: „Der Baur-Hof in Hergatz“.

Auch junge Menschen lockt „Hergatz liest“ in die Welt der Bücher. Eltern und Großeltern kommen zum Vorlesen in den Kindergarten; Grundschulkinder und Heimatverein haben sich mit Poesiealben und Freundebüchern auseinandergesetzt und eine Ausstellung gestaltet. Beim Erzähltheater „Kamishibai“ erschließen sich den kleinen Gästen Bild für Bild spannende Geschichten.

Spannung versprechen auch eine Lesenacht in der Bücherei in Wohmbrechts und ein magischer Nachmittag auf einem Hof in Möllen, zu dem die Besucherinnen und Besucher, sofern vorhanden, eigene Zaubertricks mitbringen dürfen.

"Hergatz liest" im Überblick

„Vom Poesiealbum zum Freundebuch“, Ausstellung, Donnerstag, 27. Oktober, 14 Uhr, Grundschule Wohmbrechts.

„Wein-Lese(n)“, Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, Pfarrsaal in Wohmbrechts.

„Hochprozentiges“, Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, Brennerei Karg-Linke, Schwarzensee 4.

„Es ist angerichtet“, Samstag, 29. Oktober, 18.30 Uhr, Gasthaus Tanne Wohmbrechts.

„Draußen nur Kännchen“, Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr, Familie Zimmermann und Nickel, Itzlings 15.

„Kamishibai“ für die Klassen 1 bis 3, Montag, 31. Oktober, 10.30 bis 12 Uhr, für Kindergartenkinder am Donnerstag, 3. November, von 14.30 bis 16 Uhr in der Bücherei Wohmbrechts.

„Es herbstelt“, literarischer Spaziergang, Montag, 31. Oktober, 15 Uhr, Treffpunkt Bahnhof Hergatz.

„Magisch“, Mittwoch, 2. November, 14.30 bis 17 Uhr, Hof der Familie Birk, Möllen 3.

Lesenacht in der Bücherei Wohmbrechts, Donnerstag, 3. November, 19.30 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr.

Duo Twofold mit Live-Lyrics, Samstag, 5. November, 20 Uhr, Werkstatt. „Classic Bikes“ in Wohmbrechts.

„Der Baur-Hof“, Sonntag, 6. November, 14 Uhr, mit Josef Bietsch und den Leiblachtaler Frauen, Turnhalle Wohmbrechts.

