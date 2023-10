Gibt der FV Rot-Weiß Weiler die Rote Laterne ab?

Fußball-Verbandsliga: Rot-Weiße empfangen den Tabellenvorletzten. Was Trainer Jürgen Kopfsguter von seiner Elf erwartet.

13.10.2023 | Stand: 05:21 Uhr

Der Start in die Verbandsliga ist alles andere als geglückt für Aufsteiger FV Rot-Weiß Weiler. Sechs Niederlagen in acht Partien und nur ein Sieg bedeuteten zwischenzeitlich den letzten Platz im Klassement. Diesen könnte die Mannschaft mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) im heimischen Stadion abgeben: Gegner ist der Vorletzte, die TSG Hofherrnweiler-Unerrombach.

Erfolgstrainer Jürgen Kopfsguter, der mit dem Team in der vergangenen Runde die Landesliga-Meisterschaft gefeiert hat, bleibt trotz der prekären Tabellensituation gelassen. „Von außen spüre ich keinen Druck“, sagt er. Dem Team sei allerdings in jedem Training anzumerken, dass sie hohe Erwartungen an sich hätten. „Wir brauchen jetzt die nötige Lockerheit, um erfolgreich zu sein“ – dabei sei wichtig, keine Angst vor einer erneuten Niederlage zu haben, sondern vielmehr eine Lust aufs Gewinnen zu entwickeln. Zumal ein Sieg gegen den direkten Kontrahenten Pflicht sei, um nicht den Anschluss zu verlieren. Schon jetzt ist der Abstiegsrelegationsplatz fünf Zähler entfernt.

Was Mut machen dürfte, ist, dass die Tendenz zuletzt leicht nach oben gezeigt hat. Nach vier Niederlagen zu Beginn holte der FVW in den vergangenen vier Begegnungen immerhin einen 2:0-Sieg gegen Fellbach und einen Punkt gegen Oberensingen. Am zurückliegenden Sonntag brachten die Rot-Weißen beim TSV Berg (Siebter) eine starke Leistung auf den Rasen, verpassten mit einem knappen 1:2 jedoch die ersten Auswärtszähler der Saison.

Von diesem Rückschlag wird sich das Team nach Ansicht des Trainers jedoch nicht aus der Bahn werfen lassen. „Die Mannschaft weiß, was sie geleistet hat“, sagt Kopfsguter, der hofft, dass sie sich nun bald auch wieder für ihren Aufwand belohnt. Auch er weiß, dass im Fußball schlussendlich Punkte zählen – und davon hat Weiler aktuell deutlich zu wenige, um am Ende in der Liga zu bleiben. „Was den Spaß und die Motivation angeht, sehe ich jedenfalls keine Verschleißerscheinungen.“

Mit 24 Gegentreffern ist Weiler aktuell die Schießbude der Liga – und deshalb fordert Kopfsguter von seiner Elf am Samstag eine stabile Leistung. „Wenn wir es schaffen, kein Tor zu kassieren, haben wir gute Chancen auf einen Sieg“, lautet seine Einschätzung – zumal die Truppe bisher in jeder Begegnung mindestens einmal getroffen habe. Eine Startelfgarantie spricht der Coach Kapitän Raimond Hehle aus, der zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatte. Matheus Lima, Douglas da Silva und Michael Riedesser fallen aus.