Verein aus Opfenbach macht Ausflug: Neue Corona-Fälle im Landkreis Lindau

Die Inzidenz im Landkreis Lindau steigt rasant auf über 90. Auch Schulen und ein Kindergarten sind betroffen. Eine ganze Klasse muss sogar in Quarantäne.

16.09.2021 | Stand: 15:06 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Lindau steigt rasant. Das Robert-Koch-Institut vermeldet mehr als 40 Neuinfektionen seit dem Wochenende, die Sieben-Tage-Inzidenz ist schlagartig auf 93,8 gestiegen (Stand: Donnerstag, 16. September).

Sogar eine ganze Schulklasse befindet sich laut Landratsamt in Quarantäne. Und das nur wenige Tage nach dem Beginn des neuen Schuljahres.

Die aktuell stark steigenden Infektionszahlen sind laut Landratsamt unter anderem auf die Mitglieder eines Vereins in Opfenbach zurückzuführen. „Nach einer Zusammenkunft der Vereinsmitglieder am vergangenen Mittwoch, an der über 50 Personen teilgenommen hatten, fand von Freitag bis Sonntag ein gemeinsames Vereinswochenende statt“, teilt Behördensprecherin Angela Wolf mit. An diesem Ausflug seien 43 Vereinsmitglieder beteiligt gewesen, davon 23 Kinder und Jugendliche. Dem Gesundheitsamt liegen aktuell 18 positive und vier negative PCR-Testergebnisse der Ausflugsteilnehmer vor.

30 Testergebnisse aus Opfenbach stehen noch aus

Das Landratsamt kann aktuell nicht ausschließen, dass der Ursprung der Infektionskette bei der gemeinsamen Zusammenkunft in der vergangenen Woche zu suchen ist. Deshalb hat die Behörde auch diejenigen Personen, die an dieser Versammlung, aber nicht am Ausflug teilgenommen haben, dazu auf gefordert, einen PCR-Test durchzuführen. Somit stehen noch rund 30 Testergebnisse aus.

Corona-Fälle auch an der Realschule Lindenberg

Aktuell betroffen sind auch zwei Klassen der Grundschule Opfenbach. Eine Klasse befindet aufgrund von drei positiven PCR-Testergebnissen komplett in Quarantäne. Zudem gibt es auch drei positive Fälle an der Realschule Lindenberg sowie einen positiven Fall im Marienheim in Lindau. Außerdem ist eine Kita-Gruppe in Sigmarszell betroffen.

„Dieser Vorfall zeigt uns deutlich wie wichtig es ist, sich weiterhin an die bekannten Hygiene-Regeln zu halten und die Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren. Dies ist im Zusammenspiel mit den Impfungen der einzig effektive Weg gegen die hochansteckende Delta-Variante anzukommen“, appelliert Landrat Elmar Stegmann.