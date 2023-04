Vereinsheim in Schnetzenhausen in Brand geraten - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Beim Brand eines Vereinsheims ein Schnetzenhausen bei Friedrichshafen ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei hält eine Brandstiftung für möglich.

28.04.2023 | Stand: 16:44 Uhr

In Schnetzenhausen bei Friedrichshafen ist am Donnerstagnachmittag ein Vereinsheim am Sportplatz in Brand geraten. Laut Polizei ging das Feuer von Mülltonnen aus, von wo sich die Flammen schnell auf das Lager und die Umkleiden des Gebäudes ausbreiteten.

Vereinsheim in Schnetzenhausen brennt - Poilzei ermittelt Brandursache

Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Übergreifen des Feuers. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache und schließt eine Brandstiftung derzeit nicht aus. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541/7010 entgegen.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu und der Bodenseeregion lesen Sie hier.