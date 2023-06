Verfolgungsjagd durch Lindau: Autofahrer rammt Taxi mit drei Insassen absichtlich

Ein Autofaherer hat ein Taxi quer durch Lindau verfolgt und es gerammt. Daraufhin wurde es von der Straße geschleudert und krachte in eine Mauer und einen Baum.

01.06.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Donnerstag im Stadtgebiet Lindau ein Taxi verfolgt, gerammt und somit einen Unfall verursacht. Dann floh er nach Österreich. Nach Angaben der Polizei meldeten sich mehrere Zeugen telefonisch: Ein dunkler Mercedes mit österreichischem Kennzeichen habe am Kreisverkehr vor der Autobahn auf Höhe der dortigen Tankstelle versucht, ein Großraumtaxi aus Friedrichshafen zu rammen.

Das Taxi stieß mit einem Baum zusammen, der dadurch komplett entwurzelt wurde

Die Verfolgungsjagd zog sich über die Bregenzer Straße bis in die Stadtmitte. Auf Höhe eines Lokals fuhr der Mercedes hinten auf das Taxi auf. Dessen Fahrer verlor die Kontrolle, geriet ins Schleudern und kam rechts von der Straße am. Dort durchbrach das Taxi einen Zaun und krachte dann gegen eine Mauer sowie gegen einen Obstbaum, der dadurch gänzlich entwurzelt wurde.

Der Fahrer des Mercedes floh zurück nach Österreich

Die zwei Fahrgäste, die mit im Taxi saßen sowie der Fahrer blieben unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Österreich. Im Rahmen der Ermittlungen machte die Polizei den Mercedes dann in einer Tiefgarage in Hörbranz ausfindig. Der Fahrer konnte aber noch nicht gefunden werden.

Am Taxi entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro, am Zaun und Seitenstreifen der Bregenzer Straße von circa 1500 Euro. Die Hintergründe der Verfolgungsjagd sind noch unklar, die Polizei Lindau ermittelt.

