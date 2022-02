Verkehr in Lindenberg: Stadt will wissen, was sich ändern muss

Bürger und Pendler sollen der Stadt Lindenberg online ihre Meinung zum Mobilitätskonzept sagen. Parkplätze und Radwege sind Kernthemen.

27.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Verkehr und Mobilität unterliegen einem ständigen Wandel. Stichwort E-Bikes. Vor 20 Jahren waren die mit elektrischer Hilfe angetriebenen Fahrräder kein Thema – heutzutage gibt es auf den Straßen gefühlt keine anderen Räder mehr. Mit jedem großen Betrieb und mit jedem neuen Wohngebiet ändert sich auch das Pendlersaldo einer Kommune. Gerade bei einer Stadt wie Lindenberg.

Verwaltung, Stadtrat und Planungsbüro arbeiten an einem Mobilitätskonzept für Lindenberg

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, arbeiten Verwaltung und Stadtrat gemeinsam mit einem Planungsbüro seit Monaten an einem Mobilitätskonzept. Bisher hinter verschlossenen Türen. Nun rückt das Thema, das das Erscheinungsbild der Stadt in den nächsten 20, 30 Jahren wohl nachhaltig bestimmen wird, in die Öffentlichkeit: Vom 1. bis 31. März gibt es eine Online-Bürgerumfrage. Teilnehmen können Lindenberger Bürger sowie Pendler. Die Beantwortung der Fragen dauert etwa zehn Minuten. Die Ergebnisse der Befragung werden im weiteren Planungsprozess berücksichtigt, verspricht die Stadt. (Lesen Sie auch: Neue Satzung: Das ändert sich in Lindenberg - etwa in der Fahrrad-Infrastruktur)

Das Radwegenetz und Parkplätze zählen zu den Kernthemen des Mobilitätskonzepts in Lindenberg

Zum Kernthema des Mobilitätskonzepts zählen die Verbesserung und der Ausbau des Radwegenetzes. Aber auch ein zukunftsfähiges Parkraumkonzept. Im Untersuchungsgebiet gibt es sechs öffentliche Parkplätze mit rund 350 Stellplätzen: Hutmuseum (43), Tiefgarage (160), Schillerstraße (14), Stadtplatz (16), Rathausstraße bei der Stadtpfarrkirche (11) sowie die Kiesgrube beim Bauhof (114). Das hat Stadtbaumeister Jan Gebel auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. „Hinzu kommen etwa 250 Parkplätze, die entlang der Straßen im Untersuchungsgebiet liegen.“ Die übrigen Parkplätze seien Kundenparkplätze der Supermärkte und Warenhäuser und somit nicht als öffentlich zu bezeichnen, obwohl diese de facto bereits heute auch für Einkäufe in der Innenstadt genutzt würden.

Auch der ÖPNV spielt bei der Online-Umfrage in Lindenberg eine Rolle

Neben Radwegen und Parkplätzen soll das Mobilitätskonzept auch den fließenden Verkehr sowie die Anbindung an den ÖPNV berücksichtigen. Seit geraumer Zeit ist in Lindenberg immer mal wieder ein Stadtbus im Gespräch. Vor allem die älteren Bürger wünschen sich einen solchen – um beispielsweise das Krankenhaus oder den Bergfriedhof besser erreichen zu können. (Das könnte Sie auch interessieren: Zwischen Bahnhof und Seniorenheim: Hier gilt in Röthenbach jetzt Tempo 30)

Bei allen Themen stehen nach Angaben der Stadt „die Verkehrssicherheit und die CO2-Einsparung mittels Verlagerung des Individualverkehrs auf klimafreundliche Verkehrsträger im Mittelpunkt.“

Lesen Sie auch

Neue Satzung: Das ändert sich in Lindenberg - etwa in der Fahrrad-Infrastruktur Änderungen für Radfahrer in Lindenberg

Zu finden ist die Umfrage ab 1. März auf der Startseite der Homepage der Stadt Lindenberg. Neben dem Fragebogen gibt es dort auch die Möglichkeit, konkrete Anmerkungen in einer interaktiven Karte zu machen. Dies können Gefahrenstellen sein, aber auch Hinweise beispielsweise zu fehlenden Radabstellmöglichkeiten.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".