Regelverstöße in der Fußgängerzone Lindenberg: Bauausschuss diskutiert über Poller

19.10.2023 | Stand: 10:11 Uhr

Das Stück Straße ist keine 200 Meter lang. Autos haben hier nur in Ausnahmefällen etwas zu suchen. Gleichwohl sorgt der Autoverkehr in der kurzen Lindenberger Fußgängerzone immer wieder für Ärger. Jetzt überlegt sich die Stadt, dort Poller in der Mitte einzubauen. Einen entsprechenden Antrag hatte die Fraktion der Freien Wähler formuliert. Er war Thema im Bauausschuss.

Die Beschilderung an beiden Enden der Löwenstraße ist klar: Mit Autos zufahren dürfen nur Anwohner mit Parkausweis und Lieferverkehr. Allerdings halten sich viele nicht daran. Die Liste der tatsächlichen und mutmaßlichen Verstöße ist lang.

So gibt es immer wieder Autofahrer, die über die Löwenstraße abkürzen. „Viele fahren schnell, weil sie wissen, dass sie es eigentlich nicht dürfen und sich deshalb beeilen“, beschrieb Florian Weber, Sprecher der Freien Wähler, die Lage im Bauausschuss. Zudem rechnen sich offenbar einige Autofahrer zum Lieferverkehr, auch wenn sie nur einen Kuchen in die Kneipe oder ein Kleidungsstück in den Rotkreuz-Laden bringen, wie Hanni Windhaber schilderte.

Von der Löwenstraße aus fahren zudem Eltern in die Fußgängerzone und warten dort auf ihre Kinder, die von der direkt benachbarten Schule kommen. Teils stünden sie dort zu zweit nebeneinander, schilderte Windhaber. Schließlich halten sich offenbar auch manche Kunden und Beschäftigte der Betriebe in der Löwenstraße nicht an das Verbot, in die Straße zu fahren.

Das ärgert im Grunde alle Räte. „Es kann doch nicht sein, dass man eine klare Beschilderung hat und sie wird ignoriert“, sagte beispielsweise Anton Wiedemann.

Als eine Lösungsmöglichkeit schlagen die Freien Wähler einen Poller etwa in der Mitte der Fußgängerzone in Höhe des Löwensaals vor. Das wäre die einfachste Lösung, so Florian Weber. Dort ist die engste Stelle der Straße. Zudem könnten Hülsen für weitere Poller in der Fußgängerzone in Richtung Marktstraße in den Boden eingelassen werden. So könnte die Straße im Bedarfsfall für den Autoverkehr gesperrt werden.

Mit den Pollern ließen sich aus Sicht der FW Gefahren vermeiden. Ein Gastwirt habe sie ein paar Mal angesprochen, weil es an seinem Gastgarten immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen sei, sagte Gerhard Mahler. „Das Hauptproblem ist nicht der Lieferverkehr, sondern die, die reinfahren und dort nicht reingehören.“ Allerdings geht es nicht nur um die Verkehrssicherheit in der Fußgängerzone selber, sondern auch im Bereich der Ein- und Ausfahrten in die Zone. Dabei müssen Autos Gehwege im Bereich der Grundschule und Mittagsbetreuung queren.

Der Lösungsvorschlag der FW führte zu einer längeren Diskussion im Bauausschuss. So befürchtet ein Teil der Räte, die Poller könnten das Problem nicht wirklich lösen. Autofahrer, die unerlaubt durch die Zone fahren, würden durch die Hindernisse dazu gezwungen, rückwärts aus dem Bereich herauszufahren.

Gespräche mit Betroffenen

Am Ende folgten die Räte weitgehend einem Vorschlag der Verwaltung. Demnach wird die Stadt erst Gespräche mit den Betroffenen führen. Im Frühjahr könnten die Poller dann montiert werden. Vor den Gesprächen solle die Verwaltung zudem klären, wer überhaupt zufahren dürfe, so Hanni Windhaber. Mehrere Räte forderten zudem, den ruhenden Verkehr in dem Bereich stärker zu kontrollieren.