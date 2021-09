Verkehrsrowdy in Lindau: Mit quietschenden Reifen durch verkehrsberuhigten Bereich

Deutlich zu schnell und mit durchdrehenden Reifen ist ein Mann durch einen verkehrsberuhigten Bereich in Lindau gefahren. Ein Zeuge hat das Kennzeichen notiert.

08.09.2021 | Stand: 15:38 Uhr

In Lindau ist ein Autofahrer in einem verkehrsberuhigten Bereich mit durchdrehenden Reifen deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Das hatte ein Anwohner der Polizei bereits am vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Wie die Polizei jetzt berichtet, war der Anwohner abends mit seinen Kindern zu Fuß unterwegs.

Verkehrsrowdy in Lindau: Zeuge konnte sich Kennzeichen notieren

Er habe eigenen Angaben zufolge von der Straße springen müssen, um nicht von dem rücksichtslosen Autofahrer überfahren zu werden. Der Mann konnte sich das Kennzeichen des Wagens notieren. Die Polizei sucht nun nach dem Verkehrsrowdy.

