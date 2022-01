Verkehrssituation in Stiefenhofen bleibt unverändert

Der Gemeinderat Stiefenhofen ist enttäuscht: In Balzhofen und Harbatshofen sehen die Behörden keinen Anlass zum Handeln. Anlieger hatten Unterschriften gesammelt.

Im Ortsteil Balzhofen hatten Bürgerinnen und Bürger einen ganzen Katalog an Forderungen aufgestellt, um die Gefahr durch zu schnell fahrende Pkw und Lkw zu bannen, in Harbatshofen war es Stiefenhofens Bürgermeister Christian Hauber selbst, der auf die aus seiner Sicht gefährliche Situation rund um die Kreuzung der Staatsstraßen 2001 und 2005 aufmerksam machte. Geholfen hat beides nichts: Die zuständigen Behörden sehen keinen Anlass zum Handeln.

Warum die Fahrer oft zu schnell in Stiefenhofen unterwegs sind

Mit über 70 Unterschriften hatten die Einwohner von Balzhofen auf die aus ihrer Sicht gefährliche Verkehrssituation in ihrem Ortsteil aufmerksam gemacht. Die Kreisstraße LI 14 führt durch den Ort und ist in diesem Bereich gut ausgebaut. Die Folge: Pkw wie Lkw sind hier zügig unterwegs. Eine Gefahrenstelle sehen die Anwohner insbesondere im Bereich einer Bushaltestelle. Hier forderten sie einen Fußgängerüberweg. Zudem sollte aus ihrer Sicht ein Radweg in Richtung Mittelhofen/Rutzhofen zur besseren Anbindung an den Hauptort gebaut werden. Auch eine Versetzung des Ortsschildes wünschen sie sich, damit von Stiefenhofen her kommend früher die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer gilt.

Was das Landratsamt Lindau zur Situation in Stiefenhofen sagt

Das Landratsamt hat sämtliche Wünsche jedoch jetzt in einer Stellungnahme verworfen. Das Ortsschild stehe dort, wo die geschlossene Bebauung beginne – und sei dort richtig positioniert. Für einen Fußgänger-Überweg fehlt es aus Sicht der Behörde an ausreichend vielen Fußgängern. Und der Radweg fehle im Investitionsplan des Kreistages – es sei also kein Geld dafür verfügbar.

Für den Gemeinderat ist diese Stellungnahme enttäuschend. Die Kommune will nun verstärkt ein Messsystem aufstellen und die Autofahrer darauf aufmerksam machen, wenn sie zu schnell unterwegs sind.

Was sich die Stiefenhofener von der Polizei wünschen

Insbesondere mehr Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei würde sich der Bürgermeister in Harbatshofen wünschen. Seit dem Neubau der Ortsdurchfahrt 2016 werde hier noch schneller gefahren, so sein Eindruck. Durch Linksabbieger komme es dann immer wieder zu kritischen Situationen oder Unfällen. Doch genau einen solchen Unfallschwerpunkt kann die Polizei hier nicht sehen.

