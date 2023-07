Verkürzte Öffnungszeiten: Betreuungslage in Kita Hergensweiler bereitet Sorgen

Weil die Gemeinde womöglich Förderungen verloren hätte, wurden die Öffnungszeiten der Kita verkürzt. Nun haben Eltern in der Bürgerfragestunde ihren Unmut geäußert.

07.07.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Seit dem Beschluss, die Betreuungszeiten in der Kindertagesstätte (Kita) St. Ambrosius in Hergensweiler wegen Personalmangels zu kürzen, herrscht viel Unruhe und Unsicherheit bei den Eltern. Einige Familien haben sich gemeldet, die durch die Kürzung der Öffnungszeiten Probleme bei der Betreuung bekommen. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier ging in der jüngsten Gemeinderatssitzung nochmals auf das Thema ein. Er betonte dabei, dass die Maßnahme wichtig sei, um den Betreuungsschlüssel einzuhalten, der für eine Förderung wichtig ist. Für die betroffenen Eltern werde aber nach Lösungen gesucht.

