Wie sich eine Frau für den Erhalt von Streuobst im Landkreis Lindau einsetzt

Leonie Funke arbeitet als Streuobstberaterin für den Landkreis Lindau und setzt sich für den Erhalt gefährdeter Lebensräume ein. Wie Privatleute helfen können.

23.04.2023 | Stand: 18:04 Uhr

„Meine Aufgaben sind so bunt und vielfältig wie das Streuobst selbst“, sagt Leonie Funke. Seit Oktober 2022 ist sie beim Landratsamt als Streuobstberaterin für den Landkreis Lindau angestellt. Obwohl Streuobst traditionell in der Region eine große Bedeutung hat, sind in in den letzten Jahrzehnten viele Streuobstbestände verloren gegangen oder überaltert und damit in keinem guten Zustand. Die studierte Agrarwissenschaftlerin mit Zusatzbildung zur Baumwartin erläutert die Ausgangslage und ihre Ziele.

