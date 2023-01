Vermisste Seniorin aus Bad Wurzach ist tot

Die 77-jährige Vermisste aus Bad Wurzach ist tot. Das bestätigte die Polizei am Dienstag.

03.01.2023 | Stand: 12:16 Uhr

Seit Samstag, 10. Dezember, galt die Senioren als vermisst. Sie hatte laut Polizei morgens ihre Wohnung verlassen. Seither fehlte von ihr jede Spur. Die Polizei suchte in der Gegend um Bad Wurzach, Biberach an der Riß und Lindau.

Doch nun die traurige Nachricht: Die 77-jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Der Leichnam wurde in einem See in der Nähe von Bad Wurzach gefunden. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei.

