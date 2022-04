Hintergründe zum Großeinsatz vom Donnerstag: Vermisstensuche mit 180 Helfern, Hubschrauber und Drohnen

In Weiler-Simmerberg und Oberreute suchten am Donnerstagabend 180 Helfer nach einer vermissten 13-Jährigen. Die meldet sich nachts unversehrt zurück.

Es war einer der größeren Rettungseinsätze der vergangenen Monate. Circa 180 Kräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Bergwacht und Polizei haben am Donnerstagabend in Weiler-Simmerberg und Oberreute nach einer vermissten Jugendlichen gesucht. Im Einsatz waren auch speziell ausgebildete Suchhunde, Drohnen und ein Polizeihubschrauber. Die fünfstündige Suchaktion nahm ein glückliches Ende: Die Jugendliche klingelte an einem Haus.

Die Mutter suchte mit einem Facebook-Beitrag nach ihrer vermissten Tochter

Die 13-Jährige wurde gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet. Wie die besorgte Mutter auf Facebook mitteilte, benötigt sie Medikamente. Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Wehren Weiler, Simmerberg, Ellhofen und Oberreute rückten aus. Zudem wurde die Drohneneinheit der Feuerwehr Opfenbach verständigt. Zudem rückte das BRK unter anderem mit der Schnelleinsatzgruppe an.

Mit der Suche begannen die Helfer allerdings nicht sofort. Sie warteten, bis die alarmierten Suchhunde vor Ort waren, darunter ein „Maintrailer“ der Rettungshundestaffel Kempten. Diese speziell ausgebildeten Vierbeiner können Spuren von Menschen verfolgen, auch wenn sie alt sind oder sich auf schwierigem Untergrund befinden. „Wir wollten eine vorhandene Spur nicht beschädigen“, erklärt Kreisbrandrat Wolfgang Endres, warum die Wehren erst mit der Suche warteten. Tatsächlich nahm der Mantrailer eine Fährte auf in Richtung Hausbachklamm, verlor sie dann aber wieder.

Drohneneinsatz bei der Suche nach vermisster 13-Jähriger

Mit der Drohne suchten die Feuerwehrler von oben unter anderem die Waldränder ab. „Das geht wesentlich schneller als zu Fuß“, sagt Endres. Allerdings hat die Drohne der Feuerwehr keine Wärmebildkamera. Deshalb unterstützte ab etwa 22 Uhr auch noch die Bergwacht Sonthofen die Suche. Deren Drohne verfügt über eine Wärmebildkamera und ist damit auch in der Dunkelheit gut für eine Personensuche geeignet.

Am späteren Abend verlagerte die Feuerwehr die Suche Richtung Oberreute. Der neue Kommandant der dortigen Wehr, Mathias Behmann, hatte eine Jugendliche angesprochen, die anschließend wegrannte. Ob es sich dabei um die gesuchte Jugendliche handelte, ist unklar. Die Gesuchte klingelte nachts an einem Haus in der Nachbarschaft. Näheres ist nicht bekannt.

