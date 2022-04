Vermisstensuche in Weiler-Simmerberg: Jugendliche vermisst

In Weiler-Simmerberg findet am Donnerstagabend eine Vermisstensuche statt. Die Einsatzkräfte suchen nach einer 13-Jährigen.

14.04.2022 | Stand: 19:28 Uhr

Einsatzkräfte suchen am Donnerstagabend nach einer vermissten 13-Jährigen in Weiler-Simmerberg ( Westallgäu). Die 13-Jährige ist ersten Erkenntnissen in einem Heim, in dem sie wohnt, nicht mehr aufgetaucht. Das berichtet ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Neben Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr und des BRK ist auch der Hubschrauber im Einsatz. Das liegt laut dem Polizeisprecher vor allem daran, dass das Gebiet um das Heim recht großflächig ist.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.