In Weiler-Simmerberg fand am Donnerstagabend eine Vermisstensuche statt. Die Einsatzkräfte suchten nach einer 13-Jährigen. Das Mädchen ist wieder da.

15.04.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Aktualisiert am Freitag, 10 Uhr - Einsatzkräfte haben am Donnerstagabend nach einer vermissten 13-Jährigen in Weiler-Simmerberg ( Westallgäu) gesucht. Die 13-Jährige war in einem Heim, in dem sie wohnt, nicht mehr aufgetaucht.

Am Freitagmorgen die Entwarnung: Das Mädchen ist am späten Donnerstagabend gefunden wurden.

Neben Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr und des BRK war auch der Hubschrauber im Einsatz.